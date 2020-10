JUSTIÇA ELEITORAL Três Lagoas terá 1.156 mesários na eleição Ao todo, 1,3 mil pessoas vão trabalhar

10 OUT 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

A Justiça Eleitoral já iniciou a convocação dos mesários para trabalhar nas eleições deste ano, em Três Lagoas. Ao todo, segundo a chefe do Cartório da 9ª Zona Eleitoral, Vanessa Barroso, serão 1.156 mesários convocados. No entanto, o número total de pessoas que trabalham no pleito para dar suporte ao processo de votação, chega a 1,3 mil.

Vanessa informou que devido ao chamamento da Justiça Eleitoral, houve um aumento de pessoas querendo trabalhar como mesário voluntário. Por outro lado, muitos que foram convocados pela Justiça, solicitando dispensa para não trabalhar no dia, por conta de receio em relação a pandemia da Covid-19. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Três Lagoas tem 83.973 eleitores aptos a votar este ano