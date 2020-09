AGENTES PENITENCIÁRIOS Três Lagoas terá 23 novos agentes penitenciários Os novos servidores da Agepen devem tomar posse na próxima semana

18 SET 2020 - 15h:00 Por Israel Espíndola

Dos 252 novos agentes penitenciários, 23 serão para Três Lagoas. Os aprovados no concurso público foram convocados pelo Governo de Mato Grosso do sul a tomar posse na próxima semana.

Para tomar posse, os candidatos devem comparecer na Agepen (Unidade de Recursos Humanos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), munidos com os documentos exigidos no edital de convocação.

Na última quinta-feira (17), a Agepen publicou o quadro de vagas para a lotação dos candidatos aprovados em todas as fases do concurso público da instituição, nomeados no final de julho. A escolha de vagas, que acontece no momento da posse, obedecerá a ordem de classificação no certame, conforme a disponibilidade no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

Campo Grande disponibiliza o maior número de vagas, 127; Dourados 27 e Três Lagoas, com 23. Tem vagas também para as cidades de Amambai, Bataguassu, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.