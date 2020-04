REFLEXOS DA COVID-19 Três Lagoas terá drive thru para testes do coronavírus Serviço já é oferecido em Campo Grande e, em breve, estará disponível em Dourados e Três Lagoas

20 ABR 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

Além de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados também vão contar com uma estrutura de drive thru para testes do Coronavírus, segundo informou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, durante divulgação do boletim epidemiológico nesta segunda-feira (20).

O drive thru para testes da Covid-19 começou a funcionar em Campo Grande na semana passada. Segundo o secretário, 396 pessoas fizeram o teste nessa estrutura, sendo que nove testaram positivo e 378 negativo. Os exames são feitos dentro do carro, sem contato entre o paciente e profissionais de saúde.

Agora, de acordo com Resende, o governo está finalizando o processo para começar a funcionar o drive thru em Dourados e Campo Grande.

O secretário estadual de Saúde informou que o Estado tem um estoque de mais de cinco mil testes, e que vai adquirir mais 10 mil junto a Fiocruz no Rio de Janeiro.