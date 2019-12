CONSUMIDORES Três Lagoas terá feiras especiais nas vésperas de Natal e Ano Novo Feira livre é realizada na avenida Rosário Congro, em Três Lagoas

19 DEZ 2019 - 16h:17 Por Kelly Martins

Para atender os consumidores, em Três Lagoas, a tradicional feira livre, na avenida Rosário Congro, será realizada em dois dias extras. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, haverá feira livre, a partir das 7h até o meio dia.

Também no dia 31, véspera de Ano Novo, os consumidores poderão ir ao local no mesmo horário, pela manhã. O coordenador e responsável pelo gerenciamento das feiras, Vadinho Félix, pontuou que é esperada a participação de 70% dos feirantes ativos. Atualmente estão inscritos 100. Entre os itens que a população pode encontrar na feira nestas datas estão hortifrútis, açougue e produtos típicos para a ceia.



“Os frequentadores pedem muito que sejam realizadas essas feiras extras. Esperamos que passem pelo local cerca de 5 mil pessoas”, disse o coordenador. A feira livre noturna ocorrerá normalmente no dia 22 (segunda-feira) como também no dia 30 de dezembro.

Porém, nos dias 25 e 1º de janeiro de 2020 não haverá a tradicional feira.