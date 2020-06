TRÂNSITO Três Lagoas terá mais agentes de trânsito Município passará a ter 23 agentes para ações de prevenção e fiscalização

4 JUN 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

A administração municipal vai dar posse para mais quatro servidores aprovados em concurso público para trabalhar como agentes de trânsito em Três Lagoas.

Atualmente, o município tem 19 agentes. Agora, com mais esses quatro, o município terá 23. Entretanto, segundo a diretora do Departamento de Trânsito, Creuza Ramos, alguns estão afastados por serem do grupo de risco da Covid-19, e outros exercendo trabalhos internos no órgão.

A diretora destacou que os agentes fazem um trabalho importante, não só de fiscalização, mas de prevenção também.

Creuza Ramos participou do Jornal RCN Notícias da TVC e Rádio Cultura FM desta quinta-feira e falou sobre o assunto. Também falou sobre os acidentes de trânsito que voltaram a acontecer diariamente em Três Lagoas.