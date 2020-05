ELEIÇÕES 2020 Três Lagoas terá mais de 250 candidatos a vereador Cinco nomes estão sendo preparados para a disputa da Prefeitura

16 MAI 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas deverá ter cinco candidatos disputando a prefeitura da terceira maior cidade do Estado, e cerca de 250 concorrendo às 17 vagas na Câmara de Vereadores nas eleições deste ano, de acordo com levantamento feito pelo Jornal do Povo junto aos partidos políticos da cidade.

Essa será a primeira vez que os partidos concorrerão isolados nas disputas para vereador. Neste ano, estão proibidas as coligações proporcionais nas eleições municipais, conforme previsto na reforma eleitoral.

Em decorrência disso, os partidos terão que buscar novas estratégias para conseguir eleger os candidatos a vereador. Os partidos considerados “nanicos”, por exemplo, com candidatos sem expressão de votos, vão encontrar dificuldades para eleger representantes com o fim das coligações proporcionais.

A alternativa para alguns será a de lançar candidatos a prefeitos para puxar votos para as candidaturas proporcionais.

Com o fim das coligações, cada partido terá que lançar, até 26 candidatos a vereador. Antes, lançavam até 34.

De acordo com o presidente do Democratas de Três Lagoas, André Ribeiro, se o partido sair com 26 candidatos, é obrigado a lançar oito mulheres - 30% das vagas. Caso não consiga, para cada candidata não lançada, deve reduzir três candidatos.

O DEM, segundo ele, vai sair com a chapa completa, mas nem todos os partidos terão 26 candidatos para lançar. Na avaliação de Ribeiro, analisando o cenário dos partidos e pretensos candidatos, fazendo um cálculo com uma média de 20 candidatos por partido, é possível dizer que cidade deve ter mais de 250 pessoas disputando uma vaga na Câmara.

O JP fez um levantamento dos partidos que devem lançar candidatos a vereador. São eles: MDB, DEM, PSDB, PSB, Podemos, PR, PT, PRB, PSL, Solidariedade, PDT, Cidadania, Avante.