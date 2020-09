OPERAÇÃO Três Lagoas terá voos comerciais para Campo Grande Voepass Linhas Aéreas inicia nova rota em Mato Grosso do Sul

21 SET 2020 - 06h:00 Por Ana Cristina Santos

A Voepass Linhas Aéreas, com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou a expansão de suas operações em Mato Grosso do Sul com novos voos ligando Três Lagoas ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também à capital Campo Grande. As novas rotas iniciam em outubro. Após dois anos, a companhia área, antiga Passaredo, retoma as atividades em Três Lagoas.

A nova rota terá início dia 13 de outubro, conforme consta no site da empresa.

A operação São Paulo (Congonhas)/Campo Grande – com escala em Três Lagoas – acontece às terças e quintas com saída da capital paulista às 08h40 e retorno de Campo grande às 11h30 local, também com escala em Três Lagoas.

Já a partir de 25 de outubro, os voos de Campo Grande a São Paulo partem às 07h, com escala em Três Lagoas às segundas, terças, quintas e sábados. Já o retorno para Campo Grande (com escala em Três Lagoas) tem saída às 19h50 de Congonhas todas às segundas, quartas, sextas e domingos.

As passagens para as novas frequências e destinos já estão à venda.

Depois de suspender as operações em Três Lagoas, em junho de 2018, a companhia voltou com os voos comercias na cidade, dia 6 de setembro. As operações (ida e volta) entre Ribeirão Preto e São Paulo, São Paulo e Três Lagoas e São Paulo e Ponta Grossa estão todas concentradas no aeroporto de Congonhas.

Atualmente, em Três Lagoas, os voos estão ocorrendo às terças-feiras às 9h40 com retorno às 11h05. Quintas-feiras às 10h30 com viagem de volta às 12h.