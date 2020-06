OBRAS Três Lagoas vai alcançar 68% de ruas asfaltadas Recursos serão investidos em 21 mil metros de pavimentação asfáltica

25 JUN 2020 - 09h:56 Por Ana Cristina Santos

Uma das principais reivindicações dos moradores de Três Lagoas é o asfalto. A cidade ainda possui muitas ruas de terra, mas com as obras de pavimentação que serão iniciadas neste segundo semestre, Três Lagoas vai alcançar 68% de ruas asfaltadas, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto.

A licitação para as obras de drenagem e pavimentação está na fase final de conclusão e o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), deve autorizar o início dos serviços nos próximos dias.

Para a execução de 21 mil metros de pavimentação asfáltica e 14 mil de drenagem de águas pluviais, a administração municipal já tem disponível cerca de R$ 50 milhões, recursos próprios. Além de asfalto, obras de drenagem também estão previstas com esse montante que vai atender as seguintes ruas e bairros: Jardim Carandá, Morumbi, Novo Aeroporto, Jardim Dourados, Vila Nova, Santa Rita e ruas Yamakut.

Ruas importantes, que dão acesso a órgãos públicos serão pavimentadas. No Jardim Morumbi, por exemplo, as ruas Oscar Guimarães, João Carrato, e João Silva, nas proximidades das delegacias e Detran, serão pavimentadas. No bairro Novo Aeroporto, por exemplo, as ruas Baldomero Leituga, Antônio Estevam Leal, e Benedito Soares da Mota. Alguns bairros terão 100% das ruas asfaltadas.