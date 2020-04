COVID-19 Três Lagoas vai receber 600 testes rápidos para diagnosticar coronavírus Novos kits devem ser enviados aos municípios a partir da próxima semana; resultado fica pronto em menos de meia hora

13 ABR 2020 - 06h:00 Por Tatiane Simon

Dos seis mil kits de teste rápido para diagnosticar o novo coronavírus que Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde, somente 600 deles serão destinados à Três Lagoas. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, que afirmou ainda que o repasse deve começar na próxima semana aos municípios.

Os kits serão distribuídos entre o Hospital Auxiliadora, por ser referência na macrorregião e atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e a barreira sanitária, na divisa de Três Lagoas com Castilho (SP).

Até o momento, Três Lagoas contabiliza 11 casos de Covid-19. No Estado, são 101 vítimas confirmadas.



O TESTE

O teste rápido é utilizado para a vigilância na triagem e serão usados em profissionais da área de saúde que atuam nos postos e hospitais, além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis que estejam com sintomas da Covid-19.

Segundo o Ministério da Saúde, não precisa de máquina, mas é preciso de equipamento de proteção individual para fazer o teste de ponta de dedo. O teste rápido identifica os anticorpos, que são os marcadores de infecção recente ou tardia. O resultado fica pronto em menos de 30 minutos e é assertivo. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o objetivo é que os kits de teste rápidos sejam destinados aos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população. O intuito é garantir que médicos e profissionais de segurança recebam o diagnóstico e tenham a oportunidade de retornar, de forma segura, às suas atividades, que são consideradas essenciais. Além destes kits, a secretaria também realizou a compra de dez mil unidades de testes rápidos. O processo ainda está em andamento.



MAIS TESTES

A pasta também informou que comprou mais 25 mil testes de biologia molecular. O mesmo utilizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública na realização de exames com suspeita da Covid-19.