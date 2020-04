AMPLIAÇÃO Três Lagoas vai receber R$ 5,4 mi para saneamento Recurso será utilizado em obras de rede de esgoto

11 ABR 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

Com o objetivo de garantir a continuidade de obras importantes na área de saneamento básico, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou nesta semana o empenho de R$ 256,9 milhões do Orçamento Geral da União. Para Mato Grosso do Sul, estão assegurados R$ 10,6 milhões. Os municípios contemplados são Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

O objetivo é contribuir com a manutenção de empregos neste momento em que o país enfrenta a pandemia do coronavírus.

Dos R$ 10,6 milhões, Três Lagoas receberá R$ 5,4 milhões para ampliação da rede de esgoto. O valor faz parte do montante de R$ 34 milhões que serão investidos em obras de ampliação de rede de esgoto em Três Lagoas, pela empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Os pagamentos são realizados de acordo com a execução das obras.

Os bairros contemplados com os R$ 5,4 milhões são: Jardim das Primaveras, Imperial, Vila Verde, Jardim Carandá, Bela Vista, Mais Parque, Alto da Boa Vista, Montanini, Vila Nova, Jardim Alvorada, Ipês, Jardim Acácias, e rua Orestes Prata Tibery.

Atualmente, de acordo com a Sanesul, Três Lagoas tem 37,1 mil ligações de rede de esgoto, totalizando mais de 79% de cobertura na cidade. A meta da empresa nos próximos anos com os investimentos que somam R$ 150 milhões, parte deles já aplicados, é chegar a 100% de cobertura.