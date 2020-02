DE VOLTA Três Lagoas volta a ter voos comerciais diários a SP e rota para Campo Grande Empresa deixou de operar na cidade, em 2018, por conta de queda no número de passageiros; retorno tem novas rotas e opções

15 FEV 2020 - 07h:15 Por Ana Cristina Santos

A partir de 29 de março, Três Lagoas passará a contar com voos comerciais para Campo Grande e para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os voos serão operados pela companhia área Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo.

Atualmente, a Azul Linhas Aéreas é a única a operar em Três Lagoas, com voo diário para Campinas (SP). A companhia já chegou a operar dois voos no aeroporto Plínio Alarcon. Em 2018, a Passaredo deixou de operar na cidade por “necessidade de readequação em rotas.

“Estamos retornando a Três Lagoas com um serviço mais eficiente”, disse Eduardo Busch, diretor da Voepass.

Além de atender Três Lagoas, as operações criam também opção de ligação de Campo Grande com São Paulo - antiga reinvindicação das classes empresarial e política da cidade.

Segundo José Luiz Felício Filho, presidente da Voepass, a parceria com o governo de Mato Grosso do Sul foi fundamental para a definição da rota. “Três Lagoas, é um destino estratégico para Mato Grosso do Sul”, disse.

HORÁRIOS

As operações serão de Três Lagoas a Congonhas, com saídas de segunda a sábado, às 9h, e retorno, às 18h. O tempo previsto de viagem é de 1h55. De Campo Grande para Três Lagoas haverá voos às 7h30 e retorno às 20h15, com duração de uma hora. De Campo Grande para Três Lagoas e Congonhas, as saídas serão às 7h30, com chegada às 8h30 em Três Lagoas, e em Congonhas às 10h55. O retorno terá saída às 18h, com escala em Três Lagoas 19h50 e pouso, em Campo Grande, às 21h15.

Os voos serão operados por aeronaves ATR72, com capacidade para 70 passageiros.

No lançamento dos voos, as tarifas serão a partir de R$ 99 entre Três Lagoas e Campo Grande, e R$149 de Três Lagoas a Congonhas. As vendas ainda não começaram.