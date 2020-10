CLASSIFICAÇÃO Três Lagoas volta para faixa vermelha O ideal seria liberar atividades essenciais e as não essenciais de baixo risco

9 OUT 2020 - 16h:41 Por Tatiane Simon

A pandemia da Covid-19 ganhou força em setembro, com aumento de casos e de mortes pela doenças, e fez com que Três Lagoas retrocedesse para a lista dos municípios de alto risco de contaminação do vírus no mapeamento feito pelo Governo do Estado.

O município retornou da faixa laranja para a vermelha. Na bandeira vermelha, Três Lagoas está ao lado de outros 29 municípios.

No mapeamento, todas as cidades de Mato Grosso do Sul entram na bandeiras de alerta. Nenhum município, por enquanto, atende aos critérios para ocupar grau baixo de contaminação.

O ideal seria liberar atividades essenciais e as não essenciais de baixo risco.