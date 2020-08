CAGED Três Lagoas volta registrar mais contratações do que demissões Em julho, Três Lagoas gerou 212 novos postos de trabalho com carteira assinada

24 AGO 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas encerrou julho com mais contratações do que demissões. No mês passado, o município registrou 1.322 admissões, contra 1.107 demissões- saldo positivo de 212 novos postos de trabalho criados com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia.

Em junho, o município tinha fechado com saldo negativo de 25 vagas. No acumulado do ano, de janeiro a julho, no entanto, Três Lagoas ainda amarga saldo negativo de 666 postos de trabalho fechados. Abril foi o mês que Três Lagoas mais perdeu vagas de empregos. Foram, 947 postos de trabalho a menos em abril.

Nos dois primeiros meses do ano, Três Lagoas teve saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro foram 164 novos postos de trabalho criados e, em fevereiro, 488.

Em março, quando iniciou a pandemia da Covid-19, Três Lagoas perdeu 243 postos de trabalho com carteira assinada. Passado os quatro meses da pandemia e seus reflexos negativos na economia, Três Lagoas volta a registrar mais contratações do que demissões, segundo o Caged.