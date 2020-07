DECRETO Três-lagoense adere ao uso de máscaras e fiscalização multa em R$ 125 quem descumprir lei O decreto que obriga o uso do acessório está valendo desde o dia 1º de julho

22 JUL 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Usar máscara é obrigatório em Três Lagoas desde o início deste mês, mas ainda tem muita gente que não se acostumou com o acessório e circula sem manter o rosto protegido. Para combater esse comportamento, a fiscalização vai ficar mais rigorosa e haverá até multa para quem for flagrado sem a máscara.

No início da pandemia da Covid-19, somente infectados e profissionais da saúde tinham a recomendação de usar as máscaras. Não demorou muito para que a sugestão fosse estendida pra toda população e foi o “boom” das máscaras de tecido feitas em casa. Agora, a recomendação virou obrigação. O decreto municipal prevê que usar máscaras nas ruas de Três Lagoas é obrigatório.

A medida não parece ter muita resistência da população, segundo o diretor de vigilância sanitária e membro do comitê de enfrentamento à covid-19, Cristovam Bazan. “Maioria da população aderiu às máscaras. Observamos que é na Vila Piloto onde a minoria dos moradores utiliza o acessório, infelizmente. Mas, de uma forma geral, os três-lagoenses estão utilizando sim”, avalia.

Nesta semana, o promotor de justiça, Moisés Cassaroto, que integra o comitê de enfrentamento à covid-19, disse que a fiscalização será voltada também para o uso de máscaras. Ele adiantou que, quem for flagrado sem a máscara será multado no valor de R$ 125.

O decreto que obriga o uso do acessório está valendo desde o dia 1º de julho. De acordo com Bazan as fiscalizações estão ainda mais intensas desde o último decreto, que endureceu o horário fixado para o toque de recolher.

Reuniões, festas e eventos continuam proibidos porque podem gerar aglomeração. Um bar no bairro Vila Nova foi multado e interditado no domingo.

Denúncias de festas clandestinas podem ser feitas durante a semana no telefone 3929-1861 e aos finais de semana e à noite no 190, direto na PM.



