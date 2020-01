DESAPARECIDO Três-lagoense está à mais de 24 horas desaparecido Morador de Três Lagoas saiu de casa para ir ao banco e não foi mais visto

4 JAN 2020 - 18h:37 Por Alfredo Neto

Michel Correa dos Santos de 28 anos, está desaparecido desde as 8h da manhã de sexta-feira(3) quando saiu da residência onde mora com a esposa, para ir a uma agência bancária no centro de Três Lagoas.

Desde as 8h de sexta, a família de Michel não teve mais notícias do paradeiro do ente querido. Michel vestia camiseta pólo listrada nas cores amarela, azul e branco,Michel também usava boné na cor branca e uma bermuda jeans.

A família registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento de Michel e qualquer informação pode ser feita para a Polícia Militar no telefone 190, toda denúncia pode ser feita de forma anônima.