LUTO Três-lagoense perde luta contra o câncer Agamenon Junior morreu na manhã deste domingo em São Paulo

29 DEZ 2019 - 12h:41 Por Ana Cristina Santos

O três-lagoense Agamenon Alves Junior, de 40 anos, morreu na manhã deste domingo (29), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo (SP). Agamenon lutava contra um câncer.

O velório será realizado na capela da funerária Cardassi, a partir das 22h30 de hoje, horário prevista da chegada do corpo em Três Lagoas. O horário de enterro será divulgado nesta segunda-feira.

Agamenon Junior é filho do ex-vereador Agamenon Alves de Oliveira, que também foi diretor do Departamento Municipal de Obras na gestão da ex-prefeita Simone Tebet (MDB), e foi diretor do Detran.

Agamenon Junior foi candidato a vereador em 2016.