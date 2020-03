CONVOCAÇÃO Três-lagoense pode ir para Tóquio O paratleta foi convocado pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica e já começou a treinar em São Paulo

8 MAR 2020 - 07h:00 Por Gisele Mendes

O paratleta três-lagoense, André Luiz Barroso, foi convocado pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica para participar de treinos em São Paulo. Ele passa por triagem e pode ser um dos escolhidos a representar o Brasil na Paralimpíadas, que será realizada em agosto deste ano, em Tóquio, no Japão.

André já viajou para a capital paulista duas vezes neste ano, e, em cada ida, ficou uma semana treinando com a Seleção. A próxima viagem está marcada para o dia 12 de abril.

O paratléta coleciona medalhas, troféus e é reconhecido nacionalmente e internacionalmente também. Ele é bicampeão brasileiro e já representou Três Lagoas na Copa América do Canadá, de onde trouxe medalha de prata.

De acordo com Roney Araújo, treinador paralímpico do André, os treinos são realizados de segunda a sexta-feira, durante seis horas por dia. “O nosso paratléta é muito dedicado e está preparado para encarar esse grande desafio. Estamos na torcida”, disse.

A coordenadora pedagógica da Apae, Adriana Gomes, destacou que a instituição oferece todo suporte necessário para André, desde ajuda financeira a condições para os treinos. “Ele é nosso grande orgulho e eu não tenho dúvida de que está preparado para esse grande desafio em Tóquio”, pontuou.