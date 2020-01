ECONOMIA Três-lagoenses ainda desconhecem o Cadastro Positivo SPC disponibilizou, nesta quarta (15), consulta à lista dos 'bons pagadores'

15 JAN 2020 - 11h:29 Por Kelly Martins

A partir desta quarta-feira (15), o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) passa a disponibilizar a consulta ao Cadastro Positivo. A ferramenta traz a nota dos consumidores considerados “bons pagadores”. Bancos, comerciantes e empresas que emprestam dinheiro podem consultar o cadastro para decidir se concedem ou não crédito aos clientes. O objetivo é estimular o mercado a baixar juros.

A equipe de reportagem do JPNews foi às ruas e constatou que muitos consumidores não sabem do que se trata. Muitas pessoas declararam que não receberam informações sobre o Cadastro Positivo. A diretoria do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas avalia que o cadastro positivo pode não cumprir de imediato sua função na redução de juros.

Confira a reportagem abaixo: