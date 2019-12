ESPECIAL Três-lagoenses contam o que pediriam ao Papai Noel neste Natal Psicológa dá dicas de como conseguir tirar os sonhos do papel em 2020

24 DEZ 2019 - 08h:55 Por Tatiane Simon

Escrever uma cartinha para o Papai Noel com um pedido de Natal parece coisa de criança. Mas e se o seu desejo dependesse somente de você para realizar? Você estaria disposto a se esforçar mais em 2020 para conquistá-los? A reportagem do JPNews foi às ruas de Três Lagoas para saber o que os moradores pediriam ao "bom velhinho".

Os pedidos foram de viagem internacional à mais amor entre os familiares. O Douglas Albuquerque escreveu ao Papai Noel que gostaria de "um natal igual para todas as famílias com mais amor e fartura nas casas de todos".

Já o capixaba Igor Araújo, que mora em Três Lagoas desde janeiro deste ano, quando assumiu um cargo público, disse que o grande desejo de Natal é voltar para o estado de origem: Espírito Santo. "É difícil morar em uma cidade diferente da nossa e longe da família. Em janeiro do ano que vem já poderei pedir trasnferência e, meu sonho, é voltar para minha cidade natal", pede.

A Bruna Rodrigues disse estar juntando dinheiro para conseguir, em 2020, terminar as obras na casa dela. "Falta a cozinha e a área. Estamos com o orçamento bem apertado nesse fim de ano que é para terminar essa etapa em casa. Vamos conseguir, se Deus quiser!".

Uma viagem internacional é o grande sonho da tatuadora Maria Caroline de Lima. "Pediria ao Papai Noel para conhecer a Califórnia, nos Estados Unidos", escreve.

Já o personal trainer, Aguinaldo de Oliveira, fez um pedido bastante nobre: mais amor e menos rancor. "Estamos muito preocupados com a nossa imagem. Se estamos bonitos, bem nas redes sociais. Mas esquecemos de estarmos bem conosco mesmos", conta.

Mas não somente sonhar... A realização de muitos pedidos depende de nós mesmos, de acordo com a psicológa, Emily Parmezan. "É preciso ter em mãos todos os sonhos e metas para o próximo ano. E lembrar de cada um deles ao longo dos próximos 365 dias do ano. Traçar metas para conseguir executar e colocar no papel as estratégias e prazos para realizar cada um deles também é importante", ensina.