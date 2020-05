OPINIÃO Três-lagoenses 'estranham' dias frios e relatam que estão comendo mais Preferência climática diverge opinões, mas todos concordam que o frio faz comer mais

27 MAI 2020 - 15h:30 Por Tatiane Simon

Esfriou! O frio que poucos acreditavam que ia chegar em Três Lagoas, chegou! E por aqui deve ficar até o final dessa semana. A frente fria trouxe para hoje uma onda de geada e a madrugada foi a mais fria do ano: 6ºC e muito cobertor para dar conta. Mas a verdade é que o três-lagoense não está acostumado com esse frio tão atípico e divide opinões.

O Cássio Pereira é motorista e diz não gostar do frio, principalmente, bem cedinho. “Sair da cama nesse frio é difícil. Sem contar que acho o dia mais preguiçoso no frio”, opina.

Ao contrário dele, a pedagoga Mariana Viana, diz ser clima favorito dela, mas destaca que esquece de beber água por conta da baixa temperatura e, em compensação, come mais. “Adoro o frio. Ainda mais em quarentena, que me obrigo a ficar em casa mais tempo possível, é na cama embaixo da coberta. Mas o frio me faz comer mais e esquecer de beber água”, aponta.

O mesmo ocorre com a Cristina Soares. A balconista diz que os dias mais geladinhos são ideais para um caldo bem quentinho. “Mas é no calor que a gente sente sede a todo o tempo. No frio, passa despercebido”.

O estudante Roberto Ferreira destaca que o frio tem suas vantagens, mas é do time que prefere o calor. “Estou com saudades do calor. Poder usar roupas mais leves e não sofrer tanto ao sair do banho quente [risos]”, brinca.

Come mais

Os quatro três-lagoenses concordam em um quesito que o frio traz: todos comem mais. Na realidade, os motivos dessa sensação podem ser biológicos e psicológicos. Aciência diz que no frio o corpo precisa trabalhar mais para manter a temperatura corporal e esse trabalho demanda mais energia, por isso, a sensação de fome aumenta, que é uma forma de repor o que é necessário.

