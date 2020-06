EM ALTA Pandemia aquece mercado de festas personalizadas e três-lagoenses comemoram em casa Festas são feitas em casa, com a família, e com temas personalizados

4 JUN 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

As datas comemorativas de 2020 andam bem diferentes em virtude da pandemia do coronavírus. Festas estão proibidas... Reunir os amigos e familiares para comemorar o aniversário em tempos de quarentena está fora de cogitação! Mas nem por isso, é preciso deixar a data passar em branco. O três-lagoense está dando seu jeitinho e comemorando as datas mais importantes em casa - entre os familiares!

Quem acaba se beneficiando são os comerciantes que trabalham com festas e presentes personalizados. A Simone Viana, por exemplo, é dona de uma loja de decoração. O negócio dela funciona assim: o consumidor pode alugar peças decorativas e até louças para montar a própria festa - seja em um salão ou na própria casa. “O brasileiro sempre gostou mesmo de uma festa. No início da pandemia, houve redução no movimento. Inevitável, acredito. As pessoas estavam com muito medo. Mas depois, em maio, as pessoas foram vendo que dá para celebrar gastando pouco, ao lado dos familiares e com uma festa mais íntima. O que fica mesmo é a lembrança e as fotos. Os clientes passaram a notar que não é preciso fazer uma grande festa para ser boa”, comenta.

De acordo com a empresária, houve uma queda no movimento no comercio dela entre o final de março e a primeira quinzena de abril. Mais uma vez, reflexos da pandemia. No entanto, para este mês, a expectativa é de mais otimismo.

Dia dos Namorados

Se no dia das mães foi mães e filhos comemorando cada um na sua casa com um abraço foi virtual. Agora, com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais devem aderir à ideia de celebrarem a data num estilo mais reservado: juntos, mas em casa!

A Jaqueline de Moura é proprietária de uma loja de decoração e artigos para festa. A expectativa é o que faturamento aumente em 50% graças às vendas de presentes personalizados e à montagem da festa em casa. “Os três-lagoenses não estão deixando de comemorar. Mudou o estilo da festa e a quantidade de convidados. Para o Dia dos Namorados, muitos casais estão se organizando para fazer a festa em casa mesmo”, pontua.

Assista