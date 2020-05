TRêS LAGOAS Três-lagoenses ignoram isolamento social e vão às compras Na véspera do Dia das Mães, comércio de Três Lagoas ficou lotado

9 MAI 2020 - 10h:55 Por Ana Cristina Santos

Muitos três-lagoenses ignoraram os pedidos das autoridades de saúde para manter o isolamento social nesse período de pandemia da Covid-19, e foram às ruas do centro da cidade comprar presentes para o Dia das Mães.

O comércio no centro da cidade estava lotado nesta manhã de sábado (9), véspera do Dia das Mães. Em algumas lojas, tinham filas para entrar. A maioria dos clientes não respeitava o distanciamento social, ou seja, estavam aglomerados, não respeitando a distância de um metro e meio do outro.

Nas ruas, muitos de máscaras, outros sem. Para adentrar aos estabelecimentos comerciais da cidade é necessário estar de máscara, conforme previsto no decreto municipal que autorizou a reabertura do comércio.