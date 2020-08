QUARENTENA Três-lagoenses insistem em descumprir isolamento social e taxa fica abaixo dos 40% Monitoramento indica que pior dia da semana foi na quarta-feira com índice de recolhimento de 33%

7 AGO 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

A pandemia da covid-19 parece estar longe de acabar... A medicina trabalha contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus... Enquanto uma imunização não chega, a orientação é a que todos estão cansados de saber... Aliás,as pessoas parecem estar realmente cansadas. A ponto de ignorar a lista de recomendações, como a principal delas: a do isolamento social.

O índice de recolhimento social nessa semana não chegou nem perto do ideal - que é de 70%, segundo a Organização Mundial da Saúde. No sábado (1º) a taxa foi de 40%. No domingo, um pouco mais: 46%. Depois 37% na segunda e 36% na terça-feira. Na quarta a taxa foi de apenas 33%.

O monitoramento revela que menos da metade dos três-lagoenses consegue cumprir com uma das principais recomendações das autoridades de saúde... Manter-se em casa até mesmo nos finais de semana parece ser tarefa difícil para os moradores que insistem em sair em um momento em que a incidência de contaminação do vírus cresce de forma bastante expressiva diariamente na cidade.