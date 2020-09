CUIDADOS Com foco na melhora da imunidade, três-lagoenses melhoram alimentação na pandemia; veja vídeo Moradores estão consumindo mais alimentos que elevem a imunidade

17 SET 2020

A pandemia da Covid-19 tem elevado -e muito - os níveis de ansiedade, medo e estresse da população. Por outro lado, como forma de prevenção aos riscos de complicação e até de morte que a doença pode gerar, muitos três-lagoenses estão empenhados em melhorar a qualidade alimentar.

Com o intuito de aumentar os níveis de imunidade, centenas de moradores estão mudando o cardápio e, até mesmo, indo para cozinha como forma de evitar o consumo de refeições prontas e de fugir dos alimentos ultraprocessados.

O comportamento é comprovado em pesquisas. Uma delas é o estudo realizado pelo NutriNet Brasil, criado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (USP), mostrou que aumentou o consumo alimentos mais saudáveis, como frutas, hortaliças e feijão, durante a pandemia do novo coronavírus no país.

A três-lagoense Maria Angélica Dutra revela que tem melhorado os hábitos alimentares com a pandemia. Professora da rede municipal de ensino de Três Lagoas, Maria está trabalhando em regime de home office há seis meses. Desde então, tem passado praticamente o dia todo em casa.

“Os efeitos disso são sentidos na pele. Muita ansiedade e irritação. Não tenho mais a rotina de correria como antes por conta do trabalho em casa e pelo medo do contágio do vírus. Para lidar com isso, faço caminhadas ao ar livre e controlo a boca. Tenho consumido mais alimentos que são fontes de vitamina C para melhorar a imunidade ”, narra.

A nutricionista Melissa Siketo ressalta que frutas, verduras, legumes, ovos e carnes. “Não precisa recorrer à suplementação farmacêutica para consumir vitaminas C, B2, B6, A e D. É importante ingerir comida de verdade. Fugir de macarrão instantâneo, biscoitos e salgadinhos. E, claro, a atividade física também é essencial no aumento da imunidade neste momento”, complementa.

