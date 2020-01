ANO PASSADO Três-lagoenses pagaram R$ 152 milhões em impostos Houve aumento de 53% na arrecadação tributária entre 2016 e 2019

6 JAN 2020 - 07h:20 Por Kelly Martins

O valor pago em impostos pelos moradores de Três Lagoas ultrapassou R$ 152 milhões, em 2019. O levantamento é do “Impostômetro” da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), site que estima o valor total de arrecadação no país. O montante se refere a tributos e taxas municipais, estaduais, federais pagos pelos contribuintes. Pelo mesmo período, Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 267 bilhões ao passo que, em todo o país, foram pagos R$ 2,5 trilhão de impostos, conforme o site.

E não há dúvidas de que os contribuintes do município estão pagamento cada vez mais impostos. No comparativo com 2016, por exemplo, o Impostômetro aponta que houve aumento de 53% na arrecadação tributária em Três Lagoas. Naquele período foram arrecadados R$ 99 milhões.

A alta, segundo o economista Diogo Pereira, deve ser visto com cautela e reflete aumentos de tributos. “Os indicadores revelam crescimento real na arrecadação, mas está associado ao aumento das taxas, tributos”, pontuou.

INVESTIMENTO

Com os R$ 152 milhões é possível comprar 555 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Construir 50 Centros de Educação Infantil (CEIs) para crianças entre 0 a quatro meses. O dinheiro é suficiente para comprar 950 casas populares, como do Programa Minha Casa, Minha Vida ou ainda receber 146 mil salários mínimos - valor reajustado para 2020.

O resultado atualizado eletronicamente inclui todos os tributos como Imposto de Renda, IPTU, IPVA, PIS, Cofins, ICMS, IPI, ISS, contribuições previdenciárias, sindicais, taxas de limpeza pública, coleta de lixo, iluminação pública e emissão de documentos.

O Impostômetro é um painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real. De acordo com a ACSP, o objetivo da ferramenta é conscientizar a população sobre a alta carga tributária. Dessa forma, incentivá-la a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.

Confira a reportagem abaixo: