RÉVEILLON Três-lagoenses pretendem comprar roupa nova para chegada de 2020 Cor branca é a mais escolhida entre os brasileiros, segundo pesquisa

30 DEZ 2019 - 12h:00 Por Tatiane Simon

A chegada de um novo traz a esperança de renovação. Cria um clima de comemoração e de festa. Motivo de sobra pra querer receber 2020 de roupa nova e na moda. Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) revela que 54% dos consumidores pretendem comprar alguma peça de roupa para festejar a chegada de 2020. A operadora de caixa, Jamile Queiroz, está dentro das estatísticas. Para 2020, ela e o marido estarão bem vestidos. “Comprei um conjunto amarelo para mim e uma camisa para o meu marido. Vamos receber 2020 de roupa nova para ver se dar sorte!”, brinca.

A aposentada Edna da Silva comprou o vestido de ano novo antes mesmo do Natal. E agora, voltou ao comércio para escolher a roupa perfeita para a filha Marciane. “Já garanti o vestido de Ano Novo antes mesmo do Natal. Roupa nova nas duas datas! Agora, vou levar uma blusa branca de presente para minha filha”, conta.

Para muita gente, a roupa usada na virada do ano traz muitos significados como, por exemplo, acreditar que a passagem de ano deve ser com uma peça nova... Nunca antes usada para um novo ano que chega. Outros, acreditam no simbolismo das cores que remete aos desejos para a chegada de um novo ano. E o branco continua sendo a cor favorita dos brasileiros. Essa mesma pesquisa indica que quase 40% dos entrevistados vão receber 2020 vestindo a cor da paz.

Depois do branco, o azul será a segunda cor mais escolhida pelos consumidores. Já o amarelo, que representa a riqueza, aparece em terceiro lugar. As cores do amor, rosa e vermelho, são destacados na sequência. A pesquisa reforça as expectativas do comércio de Três Lagoas. A Tassiana Lima é vendedora de uma loja de roupas e ela explica que no Natal a maioria das compras geralmente é para amigos e familiares. Já no Ano Novo, é para o próprio cliente.

Além do comércio, o segmento alimentício comemora. O levantamento indica que o gasto com a ceia será de aproximadamente R$300 por família. A maioria vai receber o novo ano festejando na própria casa.