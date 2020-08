IBGE Três Lagos chega a 123 mil habitantes, segundo IBGE Em um ano, Três Lagoas ganhou 1,8 mil novos moradores

27 AGO 2020 - 12h:03 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas tem 123.281 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial da União. A data de referência do levantamento é 1º de julho.

No ano passado, Três Lagoas tinha 121.388 habitantes. Ou seja, em um ano, a cidade ganhou 1.893 novos habitantes. Em 2018, a população de Três Lagoas era de 119.464 habitantes. Em dois anos, a cidade ganhou 3.637 novos moradores.

Campo Grande é a cidade de Mato Grosso do Sul com maior número de moradores. Segundo a estimativa do IBGE, a capital tem 906.092 habitantes, seguida por Dourados com 225.495 moradores. Três Lagoas aparece em terceiro. Em quarto, está Corumbá com 112.058 habitantes.