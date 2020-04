TRêS LAGOAS Três moradores aguardam resultado de exame para Covid-19 Ao todo, Três Lagoas contabiliza 65 casos notificados e 11 confirmados da doença

13 ABR 2020 - 09h:30 Por Tatiane Simon

Três moradores que estão com suspeita de contaminação por coronavírus, em Três Lagoas, aguardam o resultado dos exames. As amostras foram coletadas na semana passada e enviadas para o Laboratório Central do Estado (Lacen/MS). Em Mato Grosso do Sul, 47 pessoas esperam pelo resultado porque também apresentaram os principais sintomadas da Covid-19.

Em Três Lagoas, já são 11 casos confirmados. Todos os exames testaram positivo para o novo coronavírus neste mês. Ao todo, o município contabiliza 65 casos notificados. Desses, 51 já tiveram a suspeita descartada para Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O primeiro morador a contrair o vírus já recebeu alta hospitalar e foi curado da doença. Os outros 10 pacientes estão em isolamento domiciliar.

No Estado, já são três óbitos. A última morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã desta segunda-feira. A vítima era uma mulher, de 71 anos, residente em Campo Grande, que estava internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.