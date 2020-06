POLÍCIA Três pessoas são presas após briga por pipa A sessão de espancamenot aconteceu na Vila Piloto, em Três Lagoas

19 JUN 2020 - 13h:49 Por Israel Esppíndola

Nesta sexta-feira (19), a Polícia Civil de Três Lagoas (MS), com apoio da equipe do canil da Polícia Militar cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em várias residências na vila piloto e vila alegre, em Três Lagoas.

A operação recebeu o nome de “Tundere” que faz referência ao termo em latim utilizado para se designar uma tunda, surra, ou cobrir de pancadas, na operação três pessoas foram presas e um menor apreendido, de acordo com as informações policiais este menor possui várias passagens criminais.

Os motivos que desencadearam a operação, no dia 16 de junho, terça-feira passada a vítima também menor de idade teria discutido com este adolescente por causa de pipas. Depois dessa discussão este adolescente chamou o pai, o tio e partiram pra cima da vítima aplicando vários golpes de socos e chutes. Toda essa sessão de espancamento foi filmada, a mídia já está em posse da Polícia Civil.

Ainda de acordo com as informações do delegado que cuida do caso, no vídeo é possível identificar todos os agressores, depois do espancamento os mesmos ainda violaram a residência da vítima com vários disparos de arma de fogo.

Na ação os suspeitos furtaram vários objetos/ a ação teria começado como forma de castigo.

Os envolvidos foram ouvidos na 2ª Delegacia de Polícia Civil, de Três Lagoas.