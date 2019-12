CUIDADO Três pessoas ficam feridas após queda durante trabalho Acidentes aconteceram em locais e horários diferentes

23 DEZ 2019 - 18h:20 Por Alfredo Neto

Três trabalhadores precisaram de cuidados médicos após acidentes de trabalho registrados nesta segunda-feira (23), em Três Lagoas. Os acidentes aconteceram em locais e horários diferentes.

O primeiro acidente de trabalho foi no período da manhã. Uma funcionária de um supermercado, localizado no Distrito Industrial, caiu de uma escada, de uma altura estimada de dois metros. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) precisou ser chamado e a funcionária foi levada para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), consciente e orientada com uma possível fratura em um dos calcanhares.

No período da tarde, dois acidentes de trabalho foram registrados em Três Lagoas. Um foi no bairro Interlagos, onde um homem que fazia podas em uma árvore sofreu uma queda batendo a cabeça. Populares chamaram o Samu, que socorreu o trabalhador consciente e orientado para o Hospital Auxiliadora com dores nas pernas, cabeça e braço.

Trinta minutos depois, o Samu socorreu uma terceira vítima de acidente de trabalho, no Jardim das Oliveiras. Um homem de 64 anos fazia reparos em um telhado quando se desequilibrou e caiu. O trabalhador sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo. O homem foi levado para o hospital consciente e orientado.

Segundo dados do MPT (Ministério Público do Trabalho), entre 2012 e 2018, as atividades econômicas em que mais ocorreram acidentes de trabalho foram atendimento hospitalar (378.297); comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (142.907); administração pública em geral (119.266); construção de edifícios (104.645); e transporte rodoviário de carga (100.340), respectivamente.