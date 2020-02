TRêS LAGOAS Tribunal de Justiça nega recurso contra prefeito e Financial Desembargadores mantiveram decisão de primeira instância contra ação popular

3 FEV 2020 - 16h:24 Por Ana Cristina Santos

Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) mantiveram decisão de primeira instância contra pedido feito por Vanderlei Amaro da Silva Junior, que ingressou com uma ação popular com pedido de tutela de urgência contra o prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro (PSDB), e a empresa Financial Ambiental, responsável pela coleta de lixo no município.

O autor da ação alegou que o serviço de coleta de lixo na cidade tem sido feito em desacordo com a legislação ambiental. Além disso, argumentou suspeita de direcionamento de contrato, bem como de valores considerados altos pela coleta e gerenciamento de lixo.

A juíza da Vara de Fazenda Pública de Três Lagoas, Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, já havia indeferido, em 2018, o pedido solicitado por Vanderlei, que recorreu da decisão. O TJ/MS, por sua vez, manteve decisão de primeira instância e acatou os recursos apresentados pela Financial e prefeitura.

Os desembargadores alegaram que a ação popular não se destina a "consubstanciar tais obrigações, mas apenas a declarar nulo, ou anular tal ato". “A pretensão de Vanderlei, torna o seu pedido juridicamente impossível, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita”, diz um trecho da decisão dos desembargadores.