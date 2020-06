OPERAÇÃO HELIEIA 'Tribunal do crime' é alvo de operação da Polícia Civil em Três Lagoas As investigações se originaram a partir do sequestro de uma vítima, ocorrido no final de janeiro

2 JUN 2020 - 14h:43 Por Tatiane Simon

Operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta terça-feira (2) contra o crime organizado em Três Lagoas e Campo Grande resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva, além de dez mandados judiciais de busca e apreensão. A ação ocorreu com equipes da 1ª Delegacia de Polícia, do Setor de Investigações Gerais (SIG), em Três Lagoas, e do Garras, na capital

Segundo nota da Polícia Civil, todos os presos são responsáveis por setores da criminalidade organizada em Três Lagoas e em Campo Grande, e possuem passagens policiais e condenações que vão desde o crime de roubo, até tráfico de drogas.

As investigações que culminaram na Operação Helieia se originaram a partir do sequestro de uma vítima, ocorrido no final de janeiro. A Polícia Civil de Três Lagoas terminou identificando todos os responsáveis pelo crime, e confirmou a hipótese de que se tratava de um “tribunal do crime” organizado por uma facção criminosa.

Segundo informações do inquérito, conduzido pelo delegado Gabriel Salles, os criminosos tomavam conhecimento de um suposto crime, capturavam o “acusado” e decidiam, depois de apurar a suspeita, se ele merecia a morte. No caso, se tratava de um homem acusado de pelo “tribunal do crime” pela prática de um estupro de vulnerável, mas que não foi condenado em razão da não confirmação do suposto estupro.

Foi apurado pela Polícia Civil que os justiceiros atacavam a vítima com golpes de faca caso fossem condenadas pelo “tribunal do crime”, atingindo-se principalmente o pescoço e a cabeça, para que não houvesse possibilidade de sobrevivência.

Consta na nota divulgada pela polícia que "segundo o informado as investigações seguem para identificar outros membros da facção criminosa envolvidos com homicídios e tráfico de drogas na região de Três Lagoas".

Os envolvidos serão indiciados pela prática, de integrar organização criminosa, dentre outras infrações, e permanecem presos até o final das investigações.

A designação da Operação Helieia faz referência ao antigo tribunal supremo da cidade de Atenas, na Grécia, para onde recorriam os cidadãos julgados injustamente por tribunais menores.

Equipe

A operação também contou com o apoio de equipe do Garras em Campo Grande, que efetuou buscas e inquiriu investigados, no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho.