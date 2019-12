ASSALTO Trio faz falso pedido de lanche e rouba dinheiro e lanche de moto-boy o Trio utilizou uma faca para ameaçar e roubar dinheiro e lanches do moto-boy

20 DEZ 2019 - 08h:35 Por Alfredo Neto

Foi preso em flagrante por assalto Adilton José dos Santos de 31 anos após assaltar um moto entregador, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20) em Três Lagoas, o Adilton na companhia de mais dois criminosos teria roubado dinheiro e pizza de um moto entregador, no bairro Carandá, zona Sul da cidade.

O crime aconteceu as 2h, da manhã desta sexta-feira (20) na rua C, no bairro Carandá. O moto entregador contou a Polícia Militar que uma pessoa ligou na lanchonete e fez o pedido de um lanche e pediu troco para R$100, assim que o moto entregador chegou no local combinado foi surpreendido por três pessoas que o cercaram anunciando o assalto.

Após anunciar o assalto, um dos bandidos colocou uma faca de cabo branco, e com aproximadamente 30 centímetros de lâmina no pescoço da vítima enquanto Adilton e um comparsa roubava o dinheiro e o lanche da vítima.

Após roubar o lanche e a carteira do moto entregador com R$60, o trio jogou a chave da moto em um terreno baldio e fugiu. Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região e foi abordada pela vítima que passou as descrições dos três criminosos.

Em rondas pelo bairro os militares localizaram Adilton com as mesmas características de um dos assaltantes, em conversa com os policiais Adilton José dos Santos de 31 anos não soube informar de onde vinha nem para onde estava indo. Durante revista pessoal os militares localizaram com Adilton 60 reais, e uma porção de maconha e um aparelho celular.

Após a abordagem os policiais optaram em levar o suspeito até a vítima para fazer o reconhecimento, de imediato a vítima reconheceu o homem de 31 anos como um dos assaltantes. Com Adilton os policiais militares localizaram um aparelho celular que continha 13 chamadas realizadas para a lanchonete da vítima minutos antes do roubo.

Diante das evidencias os militares deram voz de prisão à Adilton José dos Santos de 31 anos por roubo qualificado com emprego de arma branca mediante ameaça, Adilto tem passagens por tráfico de drogas no estado da Bahia e estava de livramento condicional, Adilton foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi preso em flagrante por assalto.