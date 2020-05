TRÁFICO Trio é preso por tráfico no Jardim Alvorada Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre o ponto de venda de drogas

10 MAI 2020 - 22h:18 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar prendeu três homens por tráfico de drogas e apreendeu aproximadamente 471 gramas, de drogas na noite deste domingo (10) na avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas, que no local haveria várias pessoas vendendo drogas, uma equipe da Força Tática foi até o local averiguar a informação.

Ao chegar no local, os militares avistaram dois homens saindo do imóvel denunciado, após uma abordagem na dupla, foi feita uma revista pessoal e encontrado um tablete de maconha no bolso da blusa de um dos homens, com o outro suspeito foi encontrado uma quantidade de maconha e cocaína fracionada para a venda.

Em conversa com os militares, foi confirmado que a dupla havia comprado o entorpecente do proprietário da residência, a qual eles teriam saído antes da abordagem. Em conversa com o dono da residência, foi autorizado a entrada dos policiais que encontram mais uma quantidade de droga sobre a cama, um pote de margarina com maconha e cocaína escondido em cima do telhado, além de outra quantidade pequena de droga em um sexto de lixo na cozinha.

Também foi encontrado uma balança de precisão, além de dinheiro oriundos da venda do entorpecente. Foi dado voz de prisão por tráfico de drogas aos três, após a prisão o trio foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).