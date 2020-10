TRÁFICO Trio tenta jogar drogas em presídio e fogem em mata Sentinela do PSM chegou a fazer disparos de advertencia para cessar ação

8 OUT 2020 - 12h:48 Por Alfredo Neto

A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar foi chamada no final da manhã desta quinta-feira (8), para fazer buscas na mata que tem envolta do PSM (Presídio de Segurança Média) de Três Lagoas.

Por volta das 10h e 30 minutos, um policial militar que fica de sentinela em uma das torres do presídio percebeu a aproximação de três homens saindo da mata e um deles tentando jogar algo dentro do estabelecimento penal. Após perceber a ação dos criminosos, o sentinela fez disparos de advertência e os três homens voltaram para dentro da floresta.

A Força Tática fez buscas pela região na tentativa de capturar o trio e outras viaturas foram até o Hospital Auxiliadora e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para verificar se algum dos suspeitos teriam ido buscar socorro médico, tento em vista que existe à possibilidade de um dos criminosos ter sido alvejado pelos disparos dados para que não ultrapassasse o limite de segurança que existe em volta do PSM.

Após não encontrar o trio na mata, os militares da Força Tática fizeram uma busca no estabelecimento prisional para localizar o entorpecente que chegou a ser arremessado.