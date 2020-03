TROCA DE PARTIDO Troca-troca: ainda dá tempo Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

7 MAR 2020 - 07h:54 Por Redação

TROCA- TROCA

Os vereadores que pretendem disputar a reeleição ou as prefeituras podem mudar de partido sem sofrerem nenhuma punição da legenda. É que nesta semana iniciou o prazo da chamada janela partidária, que termina dia 3 de abril. Em Três Lagoas, PSDB, DEM e MDB devem ser os partidos a receber o maior número de vereadores.

PODER

O vice-governador Murilo Zauith, que acumula ainda a presidência estadual do Democratas e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, acumula nas mãos o controle do principal aliado do PSDB e o maior orçamento de investimentos do Governo do Estado. Poder suficiente para ampliar influência em decisões como escolha de candidatos a prefeito vice e formação de alianças nos principais colégios eleitorais do Estado. E não está disposto a abrir mão disso. Já começou a mover as peças.

CRISE DE IDENTIDADE

Há quem atribua ao deputado estadual Capitão Contar (PSL) uma crise de identidade política que lhe tem limitado os movimentos mais recentes. Filiado ao PSL, hoje partido adversário do presidente Jair Bolsonaro, talvez preferisse caminhar na direção do futuro Aliança. Como, no entanto, brigou com seu colega deputado Coronal Davi que chegou mais cedo e está bebendo a água limpa do futuro partido, está praticamente obrigado a continuar sob o comando da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). E consta, inclusive que se falam cada vez menos.

SEGUNDO TURNO

Os pré-candidatos a prefeito da Capital Esacheu Nascimento e Marcelo Bluma, os primeiros entrevistados da rádio CBN Campo Grande, no projeto Eleições 2020, têm como ponto de vista comum a certeza de que a disputa será decidida em dois turnos.