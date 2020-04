TROTE Trote mobiliza Corpo de Bombeiros para o Jardim Planalto Quatro viaturas foram deslocadas e ao chegar no local era um trote

25 ABR 2020 - 09h:19 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um incêndio em residência na manhã deste sábado (25) na rua dos Cardeais, bairro Jardim Planalto, zona Sul de Três Lagoas.

Na ligação o denunciante havia relatado que dentro da casa duas crianças foram deixadas sozinhas pela mãe, e uma das crianças teria colocado fogo em um dos quartos que rapidamente teria se alastrado para o telhado.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender o sinistro, dois caminhões para o combate ao fogo e duas ambulâncias para socorrer as crianças. Ao chegar no local indicado na ligação, os militares não encontraram nenhuma residência em chamas e no número indicado não batia com o numeral das casas próximas.

O Corpo de Bombeiros fez uma varredura pelo bairro, na possibilidade de que o solicitante teria errado o endereço, mas não havia nenhuma residência em chamas.

O Corpo de Bombeiros tentou retornar a ligação para o número de celular que denunciou o incêndio, mas o aparelho do homem que ligou deu desligado.

Após cometer se tratar de um trote, os militares retornaram para o 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros e um boletim de ocorrência na Polícia Civil foi registrado para a abertura de um inquérito.

Falsa denunciação de crime ou acidente (Trote), é um crime previsto em lei e o autor sendo identificado pode responder criminalmente.