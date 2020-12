APÓS LIMPEZA Túnel da NOB reabre passagem a partir da próxima segunda Moradores poderão atravassar o local das 7h às 20h

11 DEZ 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

A partir da próxima segunda-feira (14), a passagem pelo túnel da NOB estará liberada para a população três-lagoense. A Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realizou a limpeza e manutenção do local para melhor comodidade dos pedestres que diariamente passam por ali.

Fechado desde o ano passado, o acesso estará aberto das 7h às 20h, inicialmente, devido ao fluxo de pessoas no comércio com as compras de fim de ano. O diretor de cultura, Hericksen Plesley, avalia esta reabertura como positiva para a população.

“Fizemos a limpeza do túnel para a sua reabertura, neste momento em que o comércio funcionará em horário especial. Isso facilita o percurso das pessoas que sempre passam pela NOB para chegar ao Centro. O túnel não ficará aberto 24 horas como antes, por questão de segurança, mas, em breve estaremos buscando novas alternativas para melhorar o local e a circulação interna”, explicou.

Existente desde a construção da Estação Ferroviária NOB, o túnel é um marco histórico de Três Lagoas, sendo a principal passagem dos moradores da Esplanada NOB, bairro Nossa Senhora Aparecida e adjacências . A limpeza contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea).