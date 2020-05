MAIS UM CANAL TVC desenvolve canal educativo para estudantes em quarentena Canal 13.2 da TV Educação, pode ser sintonizado pela busca automática da TV

31 MAI 2020 - 08h:00 Por Beatriz Rodas

A Fundação Stênio Congro, geradora do sinal de televisão da TVC, canal 13.1, diante da impossibilidade de aulas presenciais nas escolas das redes do município e Estado em consequência da pandemia causada da covid-19, colocou no ar a TV Educação, canal 13.2, cujo o conteúdo é elaborado pela TV Cultura da Fundação Padre Anchieta.

Mantenedora da TVC, a A Fundação Stênio Congro foi autorizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a utilizar um dos seus três canais de multiprogramação para veicular conteúdo voltado para o ensino de educação fundamental e médio.

A finalidade de se colocar no ar a TV Educação, canal 13.2 é a de contribuir com o processo de aprendizagem e amenizar o vácuo escolar decorrente da suspensão das aulas, que deverá se prolongar até 30 de junho, segundo decretos do Município e do Estado. Diariamente é disponibilizado pela programação da TVC Educação, canal 13.2 aulas para alunos do ensino fundamental e médio de Três Lagoas.

Para o diretor do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, a iniciativa além de amenizar os efeitos do isolamento social, enseja para estudantes de Três Lagoas aulas de português, matemática, história, geografia, química, física, inglês, ciências, entre outras matérias da grade curricular para nestes dois níveis da escola. Destaca Rosário, que a qualidade pedagógica das aulas é de excelente nível e assegura efetivamente um bom aprendizado.

O canal 13.2 da TV Educação, pode ser sintonizado pela busca automática do televisor.