FUTEBOL TVC e TV Cultura transmitem a Copa SP de Futebol Júnior Partidas começam neste sábado e final está prevista para 25 de janeiro

3 JAN 2020 - 16h:10 Por Valdecir Cremon

A TV Cultura começa o ano investindo na programação esportiva. A partir deste sábado, 4 de janeiro, a emissora transmite a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Serão televisionados seis jogos, além da grande final do torneio, tradicionalmente disputada no aniversário da cidade, em 25 de janeiro. A TVC HD - Canal 13.1, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, vai transmitir todos os jogos, em rede.

As partidas serão transmitidas sempre ao vivo, aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 11h, com narração de Gil Arruda e Natália Lara, respectivamente, no sábado e domingo. Os comentários ficarão por conta de Thais Picarte, ex-goleira da seleção brasileira de futebol feminino, e as reportagens de campo serão de William Lopes, profissional com longa trajetória no jornalismo esportivo.

A primeira transmissão será do jogo entre São Paulo - atual campeão da Copinha - e Operário Ferroviário (PR). No domingo, às 11h, a partida será entre Juventus (SP) x Grêmio (RS).