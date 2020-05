LIVE TVC HD 13.1 promove hoje mais uma Live Festival com artistas ‘prata da casa’ Quem avisa... Amigo é! Acesse as redes sociais da Cultura FM e TVC HD sábado (30) e aproveite a segunda edição do evento

30 MAI 2020 - 08h:00 Por Beatriz Rodas

Quando surgiu o alerta da pandemia do novo coronavírus no mundo, uma das primeiras atividades a serem suspensas foram shows e eventos que em consequência de pessoas. O Brasil está sob o impacto da pandemia do Covide-19. O país está em recessão econômica. E as atividades culturais estão paralizadas.

Mas quem sentiu na pele e no bolso os efeitos da pandemia, foi a classe artística. Cantores, bandas, duplas, produtores; profissionais que dependem de eventos para se manter financeiramente.

Em Três Lagoas não foi diferente. Pensando nisso, e embarcando na onda de lives que os cantores têm feito para levar entretenimento aos fãs pelas redes sociais, aconteceu no último sábado (23) a primeira edição do Três Lagoas Live Festival, um show online transmitido pela TVC HD Canal 13.1, pela Cultura FM 106,5, e redes sociais da emissora.

LINE UP

A live de sábado começou às 15h com Maringá Borgert, Murilo Martinez e o saxofonista De Paula. Logo em seguida vieram os shows de Enzo e Kauan, Pedro Thomé, Edson e Kleber, Fábio Renan, Grupo do Mato, Canavarro, e a noite foi encerrada com pagode pelo Grupo Karaka.

PRÓXIMA LIVE

A próxima edição do Três Lagoas Live Festival acontece neste sábado (30), no mesmo horário e pelos mesmos canais. Os artistas confirmados são: Tato e Nando, Anderson e Claudinho, Xande e Wander, Caio e Renato, Banda Trust, Gabriel Freittas, Yuri Bueno, Jean Martins, Os Caçulas, Niltinho Marrom, Fernando Amarilha e Makov.

QUEM AVISA...

Amigo é! A transmissão do Live Festival é feita pela TVC HD Canal 13.1, pela Cultura FM 106,5, pela página Cultura FM & TVC HD no Facebook, pelo instagram @culturatvc e pelo canal do YouTube TVC HD Canal 13.1 em qualquer plataforma que você estiver conectado, dá pra assistir o Festival.

PROPÓSITO

Por último, mas não menos importante. Inclusive, o mais importante de tudo.

O intuito do Festival é unir artistas da região, aqui da nossa terra, e ajudá-los por meio de doações. Artis-tas de nível nacional têm outros meios de sustento, como campanhas publicitárias, empre-endimentos, patrocínios.

No total, até a última apuração para a presente reportagem, são 100 artistas que fazem parte da lista de doações do Live Festival – comida, suprimentos, produtos, dinheiro, todo tipo de doação que possa ajuda-los. A classe artística foi a primeira a ser afetada pela pandemia e talvez uma das últimas a voltar a sua normalidade.