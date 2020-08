O MAIOR! TVC HD Canal 13.1 ultrapassa os 100 mil inscritos no YouTube A plataforma foi criada em 2005, e cinco anos depois foi a vez da antiga TV Conc

“Deixe seu like e se inscreva no nosso canal”, se você está presente no mundo digital, com certeza já conhece essa frase, que é muito popular no YouTube. A plataforma foi criada em 2005, e cinco anos depois foi a vez da antiga TV Concórdia – hoje, TVC HD – passar a publicar seus vídeos e reportagens em seu canal. Agora nós comemoramos os 100 mil inscritos de um canal que conta a história de Três Lagoas desde setembro de 2010.

Atualmente, o canal tem mais de 28 milhões de visualizações, nas mais diversas publicações: política, entretenimento, esporte, polícia, eventos.

RECORDE

O vídeo mais visto do canal da TVC é a reportagem que registrou o Miss Primavera, em 2015, com as reeducandas da Penitenciária Feminina de Três Lagoas. O vídeo já ultrapassa as 3,3 milhões de visualizações até o momento, e viralizou na época.

LIVE

Antes mesmo da palavra live se tornar conhecida pelo grande público, o RCN Notícias, jornal matinal da TVC HD Canal 13.1 já era transmitido pelo YouTube; logo em seguida, passou a ser transmitido pelas redes sociais, e pela própria TV.

E por meio das lives transmitidas pelo canal, os reality shows do Grupo RCN transmitiram as emoções das competições, entrevistas, palestras, shows...

PIONEIRO

O Grupo RCN foi o primeiro do Mato Grosso do Sul a transmitir um programa de um estúdio de rádio para as redes sociais.

O YouTube da TVC HD Canal 13.1, hoje, ultrapassando os 100 mil inscritos, é o maior de Três Lagoas e o segundo maior do estado.

HOJE

Com quase dez anos de canal, pode-se dizer que a equipe TVC já é profissional em sua presença digital e, agora, com os 100 mil inscritos tem um gás ainda maior para se dedicar aos internautas, que estão sempre presentes assistindo aos conteúdos diários. Inscreva-se na TVC Canal 13.1! Cem mil vezes: Obrigado!