OPORTUNIDADE UFMS abre concurso para professor e salários chegam a R$ 10 mil Inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 20 de janeiro

6 JAN 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu sete vagas de professor para o campus de Três Lagoas. As oportunidades são para lecionar nos cursos de graduação de administração, sistemas de informação, enfermagem e medicina. As remunerações variam de R$ 2.007,32 a R$ 10.074,18. O salário maior é para o candidato que possui título de doutor.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 19 de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250. As provas devem ser realizadas nos dias 20, 21 e 22 de março de 2020.

No total, são 30 vagas para várias áreas do conhecimento, nos campi de Aquidauana, Coxim, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas. Também há vagas para a Cidade Universitária, em Campo Grande.

Veja as vagas para Três Lagoas:

1) Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas

FORMAÇÃO EXIGIDA 1. Graduação em Ciências Biológicas ou Ecologia; e 2. Doutorado em: Área de Avaliação / Área Básica: Biodiversidade / Ecologia.

2) Ciências Biológicas / Genéca / Genéca Molecular e de Microorganismos

FORMAÇÃO EXIGIDA 1. Graduação em Ciências Biológicas ou Biotecnologia; e 2. Doutorado em Área de Avaliação / Área Básica: Ciências Biológicas I / Genéca; ou Área de Avaliação / Área Básica: Biotecnologia / Biotecnologia.

3) Ciências Sociais Aplicadas / Administração

1. Graduação em Administração; e 2. Doutorado em Área de Avaliação / Área Básica: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Administração.

4) Ciências da Saúde / Enfermagem

FORMAÇÃO EXIGIDA 1. Graduação em Enfermagem; e 2. Doutorado em Área de Avaliação / Área Básica: Enfermagem / Enfermagem; ou Área de Avaliação / Área Básica: Interdisciplinar / Saúde e Biológicas.

5) Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis

FORMAÇÃO EXIGIDA 1. Graduação em Ciências Contábeis; e 2. Doutorado em Área de Avaliação / Área Básica: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo / Administração de Empresas ou Administração ou Ciências Contábeis; ou Área de Avaliação / Área Básica: Engenharias III / Engenharia de Produção.

6) Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação

FORMAÇÃO EXIGIDA 1. Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Análise de Sistemas ou Ciência da Computação ou Engenharia da Computação ou Engenharia de Soware ou Sistemas de Informação ou Bacharelado em Informáca; e 2. Doutorado em Área de Avaliação / Área Básica: Ciência da Computação / Ciência da Computação.

7) Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica (Pediatria)

FORMAÇÃO EXIGIDA 1. Graduação em Medicina.