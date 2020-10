EDUCAÇÃO UFMS abre inscrições para cursos de mestrado e doutorado As inscrições devem ser feitas pela internet

30 OUT 2020 - 14h:30 Por Kelly Martins

Alguns cursos de doutorado e de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão com processo seletivo aberto para ingresso de novos pesquisadores. As inscrições devem ser feitas pela internet.

A maior parte dos programas de pós-graduação abriram as seleções no regime de fluxo contínuo, desta forma, os interessados têm um grande período de tempo para se inscrever até o preenchimento de todas as vagas.

Segue abaixo a relação do número de vagas e a data de encerramento das inscrições:

Mestrado em Educação Matemática: 25 vagas e as nscrições vão até 9 de novembro

Mestrado em Ciência dos Materiais: 4 vagas e as inscrições até 30 de novembro

Doutorado em Ciência dos Materiais: 9 vagas e as inscrições até 30 de novembro

Doutorado em Ciência da Computação: 5 vagas e as inscrições até 2 de dezembro