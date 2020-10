VESTIBULAR 2021 UFMS abre inscrições para vestibular e oferece 616 vagas em Três Lagoas; confira As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 14 de janeiro de 2021

29 OUT 2020 - 08h:22 Por Kelly Martins

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu as inscrições para o vestibular 2021 e para o Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva), sendo para a 1ª, 2ª e 3ª etapas. Estas serão as únicas formas de ingresso nos cursos de graduação da universidade no ano que vem, já que a instituição não vai aceitar o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

São oferecidas 5.276 vagas em 114 cursos, em todas as unidades no Estado. As inscrições devem ser feitas até 14 de janeiro, pela internet, e a taxa é de R$ 120. De acordo com a universidade, serão disponibilizadas neste processo seletivo 30% das vagas de ingresso nos cursos de graduação. De acordo com a universidade, serão disponibilizadas neste processo seletivo 80% das vagas de ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular e 20% pelo Passe.

Para o campus de Três Lagoas, são ofertadas 616 vagas em 17 cursos. A prova será composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. O exame está programado para 29 de janeiro de 2021. Já o Passe, a previsão é que as três avaliações sejam aplicadas em 5 de fevereiro de 2021. Esse tipo de prova é voltada para os estudantes que ainda cursam o ensino médio (1º, 2º e 3º ano). Confira o edital.

Os cursos de graduação ofertados pelo campus de Três Lagoas da UFMS são os de:

Administração (bacharelado) – 48 vagas

Ciências biológicas (licenciatura) - 32 vagas

Ciências contábeis (bacharelado) – 40 vagas

Direito (bacharelado) – 44 vagas (noturno)

Direito (bacharelado) – 44 vagas (integral)

Enfermagem (bacharelado) – 32 vagas

Engenharia de produção (bacharelado) – 40 vagas

Geografia (bacharelado) – 24 vagas

Geografia (licenciatura) – 32 vagas

História (licenciatura) – 36 vagas

Letras (licenciatura - habilitação em português/espanhol) – 28 vagas

Letras (licenciatura - habilitação em português/inglês) – 28 vagas

Letras (licenciatura - habilitação literatura) - 28 vagas

Matemática (licenciatura) – 40 vagas

Medicina (bacharelado) – 48 vagas

Pedagogia (licenciatura) – 32 vagas

Sistemas de informação (bacharelado) – 40 vagas