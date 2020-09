INSCRIÇÃO UFMS amplia prazo para estudante solicitar auxílio 'inclusão digital' Prazo para solicitação de auxílio inclusão digital por acadêmicos foi ampliado

24 SET 2020 - 14h:40 Por Tatiane Simon

Até 30 de setembro, os estudantes que são beneficiados em ações de assistência estudantil podem requerer chip para acesso à internet. “Este é mais um edital lançado com o objetivo de promover a inclusão digital. Todos os estudantes que já recebem algum benefício ou auxílio da assistência estudantil podem participar. O processo para este grupo é extremamente simples, basta atualizar o endereço no Siscad e se inscrever no edital. Quando chegarem os chips, enviaremos às suas unidades”, ressalta a pró-reitora de Assuntos Estudantis Ana Rita Barbieri.

A inscrição é feita no site https://selecao.ufms.br/. É preciso anexar o termo de compromisso e clicar em “finalizar inscrição”. “O endereço informado no Siscad deve ser o mesmo de uso do chip de dados, o estudante deve estar atento a esse detalhe e também não pode esquecer de finalizar a inscrição no sistema”, orienta a pró-reitora.

Este edital é resultado de uma ação coletiva da Proaes, Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria Especial de Educação a Distância da UFMS. Os recursos são provenientes do Ministério da Educação.

Mais informações estão disponíveis aqui. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail diase.proaes@ufms.br

Prorrogação do Auxílio Inclusão Digital

De acordo com a pró-reitora Ana Rita, o prazo para estudantes dos cursos de graduação presenciais e dos programas de mestrado e doutorado, em vulnerabilidade econômica, solicitarem o Auxílio Inclusão Digital também foi prorrogado para 30 de setembro.

Devem ser contemplados 2,5 mil estudantes de graduação. As inscrições podem ser feitas no Sistema de Seleção. O edital completo com todos os passos pode ser conferido aqui. Veja também o novo cronograma.

Da pós-graduação, devem ser beneficiados até 500 estudantes. As inscrições devem ser feitas no Sigproj. O edital completo com todos os passos pode ser conferido aqui. Confira as novas datas.