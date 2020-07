EXTERNAS UFMS de Três Lagoas oferta 17 vagas para transferência de alunos Inscrições seguem abertas até 22 de julho no portal de ingresso

13 JUL 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

As inscrições para estudantes de outras instituições, estrangeiros e graduados interessados em estudar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul seguem abertas até 22 de julho no portal de ingresso.

Ao todo, são 337 vagas em 15 cursos de graduação. As vagas destinadas para o campus de Três Lagoas são 16 para o curso de matemática e uma para o curso de português/espanhol. As duas formações são em licenciatura.

Além dessas oportunidades, há vagas para a cidade universitária em Campo Grande e no câmpus de Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

O ingresso será no segundo semestre de 2020.

A seleção será feita por meio de análise dos documentos apresentados. A lista estará disponível no site ingresso.ufms.br.

O deferimento das inscrições está previsto para 27 de julho. O prazo para recursos nos dias 28 e 29 de julho e a divulgação do resultado final e convocação para matrícula no dia 31 de julho.