EDUCAÇÃO UFMS de Três Lagoas confirma retorno de atividades em 15 março de 2021 Anúncio foi feito após portaria do MEC determinando retorno em janeiro

9 DEZ 2020 - 07h:19 Por Kelly Martins

O Ministério da Educação (MEC) mudou, de 4 de janeiro para 1º de março, o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior. A nova data foi definida em portaria publicada na edição extra do Diário Oficial da União, na segunda-feira (7). O documento recomenda que, para a realização das aulas presenciais, as instituições deverão observar os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

No entanto, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Informou que irá retomar as aulas a partir de 15 de março de 2021. Segundo a instuição, o retorno não será presencial e as aulas devem ser retomadas de forma online.

