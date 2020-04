COVID-19 UFMS disponibiliza guia para universitários manter atividades durante pandemia Guia dá dicas de como concluir as atividades acadêmicas virtuais

3 ABR 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Para esclarecer dúvidas e alinhar orientações, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) criou o Guia de Atividades Acadêmicas durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A iniciativa é voltada para os professores, técnicos-administrativos e estudantes da graduação e pós-graduação. O material pode ser consultado aqui. As aulas em todas as unidades da UFMS estão suspensas desde março. As atividades acadêmicas são feitas online.

A ideia é incentivar a continuidade das atividades e reforçar a premissa de manter o ano letivo. “É importante a não suspensão do calendário acadêmico porque ela não interessa a ninguém, nem aos alunos e nem aos professores. A suspensão do calendário sempre traz transtornos na continuidade do ensino, traz problemas com relação a férias, as colações, ao início da vida profissional dos estudantes e ao calendário para os estudantes que desejam ir para a pós-graduação”, explica o pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho.

No guia há sugestões sobre como lidar com os estudos dirigidos, atividades de extensão, projetos e programas de graduação, pesquisas da graduação e da pós durante o período de substituição das atividades presenciais como forma de proteção contra o coronavírus.

“Como nesse momento o melhor é todos ficarmos em casa, o esforço para que a gente aproveite esse tempo para tentarmos conduzir o máximo que for possível das atividades de ensino de forma remota é bom para todos. A gente sabe que vamos ter que adaptar algumas coisas mais ao final do semestre após passado esse momento, mas por enquanto nós temos que nos esforçar ao máximo para tentar conduzir o que der das atividades acadêmicas de forma remota com os estudos dirigidos”, afirma o pró-reitor.

Acesse o documento completo abaixo ou no site ufms.br/coronavirus, página atualizada constantemente em prol de uma comunidade acadêmica bem informada.