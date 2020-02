EDUCAÇÃO UFMS inicia seletiva para pós; há vagas para Três Lagoas Cursos serão destinados a técnicos-administrativos e professores efetivos

18 FEV 2020 - 15h:00 Por Gisele Mendes

Iniciam amanhã as inscrições para o Processo Seletivo Unificado para mestrado e doutorado da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A iniciativa faz parte dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (PPGs) e as vagas são destinadas exclusivamente a técnicos-administrativos e professores efetivos da Universidade. Há vagas para o campus de Três Lagoas.

As inscrições serão realizadas somente on-line via Sistema de Informação de Projetos da UFMS (Sigproj), http://sigproj.ufms.br, de 19 de fevereiro a 2 de março. O resultado final será divulgado no dia 20 de março. Essa é uma iniciativa inédita da UFMS.

Serão oferecidas 62 vagas para mestrado e 23 para doutorado, em 28 programas que funcionam na Cidade Universitária.“A proposta da Instituição é “promover a qualificação dos servidores, alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a Política de Gestão de Pessoas da UFMS; apoiar a formação e a potencialização do capital humano da UFMS”, destacou pró-reitor de Pesquisa e Graduação, Nalvo Franco de Almeida Junior.

A UFMS tem hoje 49 PPGs com 67 cursos, entre mestrado e doutorado.